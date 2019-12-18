Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Олимпийского чемпиона из Украины дисквалифицировали за допинг

Олимпийского чемпиона из Украины дисквалифицировали за допинг - Фото
Фото - Алексей Торохтий, Facebook
18.12.2019, 20:05

Дисквалификация продлится до 17 декабря 2020 года

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий дисквалифицирован на 2 года за использование допинга. Об этом сообщает сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Перепроверки допинг-проб спортсмена, взятых во время триумфальной для него Олимпиады-2012, началась в декабре 2018. Его временно отстранили от соревнований. В результате проверки в пробах был обнаружен запрещенный дегидрохлорметилтестостерон.

Федерация тяжелой атлетики Украины пока не делала официальных заявлений, однако сообщила в комментарии Tribuna, что дело о дисквалификации еще рассматривается в суде.

  • 9 декабря Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил.

Читайте также: Сюр. В РФ хотят провести "свою Олимпиаду" после решения WADA

Напишите нам
дисквалификация Олимпиада допинг алексей торохтий тяжелая атлетика
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 