Олимпийского чемпиона из Украины дисквалифицировали за допинг

Фото - Алексей Торохтий, Facebook

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий дисквалифицирован на 2 года за использование допинга. Об этом сообщает сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Перепроверки допинг-проб спортсмена, взятых во время триумфальной для него Олимпиады-2012, началась в декабре 2018. Его временно отстранили от соревнований. В результате проверки в пробах был обнаружен запрещенный дегидрохлорметилтестостерон.

Федерация тяжелой атлетики Украины пока не делала официальных заявлений, однако сообщила в комментарии Tribuna, что дело о дисквалификации еще рассматривается в суде.

9 декабря Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира за нарушение антидопинговых правил.

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