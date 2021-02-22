Украл гол. В Мексике судья помешал забить в пустые ворота – видео

В Чемпионате Мексики случился курьезный эпизод: судья не дал забить гол футболисту "Круз Азуль" в пустые ворота "Толуки".

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Инцидент произошел при быстрой контратаке "Круз Азуль". Один из форвардов ударил в штангу, а Хонатан Родригес пытался добить в пустые ворота. Однако мяч попал в судью, который неправильно выбрал позицию, и вылетел за пределы поля.

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35: ¡LO FALLA! Luis Romo se llevó al arquero y revienta el esférico en el poste. En el remate de Jonathan Rodríguez el disparo lo estrella contra el árbitro.#Guard1anes2021 #LigaBBVAMX pic.twitter.com/IfB8ZSa8EV — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 21, 2021

К рефери подбежали возмущенные футболисты, но по правилам арбитр не мог засчитать гол, счет остался прежним – 2:0 в пользу "Круз Азуль".

По ходу поединка "Толука" сравняла счет, однако "Круз Азуль" сумел вырвать победу – 3:2.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил пять голов в последних трех матчах за бельгийский "Гент".

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Марк Сировой

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