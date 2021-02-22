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Украл гол. В Мексике судья помешал забить в пустые ворота – видео

22.02.2021, 08:12
Украл гол. В Мексике судья помешал забить в пустые ворота – видео - Фото
Судья помешал забить гол в матче Крус Азуль - Толука (скриншот видео Cruz Azul FC, YouTube)

В Чемпионате Мексики случился курьезный эпизод: судья не дал забить гол футболисту "Круз Азуль" в пустые ворота "Толуки".

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Инцидент произошел при быстрой контратаке "Круз Азуль". Один из форвардов ударил в штангу, а Хонатан Родригес пытался добить в пустые ворота. Однако мяч попал в судью, который неправильно выбрал позицию, и вылетел за пределы поля.

К рефери подбежали возмущенные футболисты, но по правилам арбитр не мог засчитать гол, счет остался прежним – 2:0 в пользу "Круз Азуль".

По ходу поединка "Толука" сравняла счет, однако "Круз Азуль" сумел вырвать победу – 3:2.

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Марк Сировой
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футбол видео судья гол круз азуль чемпионат мексики толука хонатан родригес
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