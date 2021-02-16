Гол футболиста ровенского "Вереса" Геннадия Пасича стал лучшим голом 2020 года в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Лучший гол выбирали в рамках премии Футбольные звезды Украины-2020, пишет УАФ. Мяч Пасича в ворота перволигового "Горняк-Спорта" набрал 54% голосов в опросе УАФ в Telegram.

Пасич забил этот гол 25 ноября 2020-го в матче Первой лиги. Футболист влет пробил с острого угла, мяч по дуге залетел "за шиворот" вратарю.

Похожий гол забивал легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен, поразив ворота сборной СССР в финале Кубка Европы.

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В таком же стиле забивал и бразилец Тайсон во времена выступлений за харьковский "Металлист". В 2013-м повторил гол ван Бастена в ворота норвежского "Русенборга".

15 февраля в рамках премии Футбольные звезды Украины-2020 УАФ выбрала лучших футболистов и тренеров года по нескольким категориям.

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Марк Сировой

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