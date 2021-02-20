В девятку. Форвард сборной Украины Яремчук забивает три матча подряд в Бельгии: видео гола
20.02.2021, 09:19
Роман Яремчук (фото - KAA Gent)
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил гол за "Гент" в матче Чемпионата Бельгии против "Мехелена".
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Украинец отличился на 10 минуте. Яремчук забил точным ударом в девятку с района 11-метровой отметки.
Игра "Мехелен" – "Гент" закончился со счетом 1:1. Яремчук забивает третий матч подряд: 11 февраля он отличился в воротах "Шарлеруа", а 15 февраля – сделал хет-трик и голевую передачу в поединке против "Мускрона".
- На этой неделе возобновились еврокубки. В Лиге Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" (1:1), а донецкий "Шахтер" обыграл "Маккаби" Тель-Авив (0:2).
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