В девятку. Форвард сборной Украины Яремчук забивает три матча подряд в Бельгии: видео гола

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил гол за "Гент" в матче Чемпионата Бельгии против "Мехелена".

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Украинец отличился на 10 минуте. Яремчук забил точным ударом в девятку с района 11-метровой отметки.

Игра "Мехелен" – "Гент" закончился со счетом 1:1. Яремчук забивает третий матч подряд: 11 февраля он отличился в воротах "Шарлеруа", а 15 февраля – сделал хет-трик и голевую передачу в поединке против "Мускрона".

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Марк Сировой

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