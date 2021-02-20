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В девятку. Форвард сборной Украины Яремчук забивает три матча подряд в Бельгии: видео гола

20.02.2021, 09:19
В девятку. Форвард сборной Украины Яремчук забивает три матча подряд в Бельгии: видео гола - Фото
Роман Яремчук (фото - KAA Gent)

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил гол за "Гент" в матче Чемпионата Бельгии против "Мехелена".

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Украинец отличился на 10 минуте. Яремчук забил точным ударом в девятку с района 11-метровой отметки.

Игра "Мехелен" – "Гент" закончился со счетом 1:1. Яремчук забивает третий матч подряд: 11 февраля он отличился в воротах "Шарлеруа", а 15 февраля – сделал хет-трик и голевую передачу в поединке против "Мускрона".

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Марк Сировой
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Роман Яремчук гол гент мехелен видео футбол сборная украины чемпионат бельгии
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