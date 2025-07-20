Усик победил Дюбуа нокаутом и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира

Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото: ЕРА / DANIEL HAMBURY)

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик (24-0, 15 КО) одержал победу нокаутом над британским боксером Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше. Боксерское шоу состоялось в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Бой был равным, но проходил под контролем украинца. В пятом раунде Усик сначала отправил Дюбуа в нокдаун, после чего оформил нокаут точным ударом в челюсть.

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На кону боя стояли все чемпионские пояса супертяжелого веса. Усик владел поясами WBA, WBC, WBO, IBO, а теперь отобрал у Дюбуа титул IBF.

Для боксеров это был реванш после первого боя летом 2023 года. В том поединке Усик нокаутировал британца в девятом раунде.

Украинец во второй раз в супертяжелом дивизионе стал абсолютным чемпионом мира. Это звание Александр также завоевывал в тяжелом весе.