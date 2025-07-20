Усик переміг Дюбуа нокаутом і втретє став абсолютним чемпіоном світу
Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) здобув перемогу над британським боксером Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) у реванші. Боксерське шоу відбулося у Лондоні на стадіоні "Уемблі".
Бій був рівним, але проходив під контролем українця. У п'ятому раунді Усик спочатку відправив Дюбуа в нокдаун, після чого оформив нокаут влучним ударом у щелепу.
На кону бою стояли всі чемпіонські пояси надважкої ваги. Усик володів поясами WBA, WBC, WBO, IBO, а тепер відібрав у Дюбуа титул IBF.
Для боксерів це був реванш після першого бою влітку 2023 року. У тому поєдинку Усік нокаутував британця у дев'ятому раунді.
Українець вдруге у суперважкому дивізіоні став абсолютним чемпіоном світу. Це звання Олександр також завойовував у важкій вазі.
- 2 травня стало відомо, що Усик вирішив завершити професійну кар'єру, але перед цим провести ще два поєдинки – з Дюбуа у липні та Ф'юрі (дата поки що невідома).
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