Усик переміг Дюбуа нокаутом і втретє став абсолютним чемпіоном світу

В історичному поєдинку-реванші Усик нокаутував Дюбуа ударом в щелепу

Олександр Усик і Даніель Дюбуа (Фото: ЕРА / DANIEL HAMBURY)

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) здобув перемогу над британським боксером Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) у реванші. Боксерське шоу відбулося у Лондоні на стадіоні "Уемблі".

Бій був рівним, але проходив під контролем українця. У п'ятому раунді Усик спочатку відправив Дюбуа в нокдаун, після чого оформив нокаут влучним ударом у щелепу.

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На кону бою стояли всі чемпіонські пояси надважкої ваги. Усик володів поясами WBA, WBC, WBO, IBO, а тепер відібрав у Дюбуа титул IBF.

Для боксерів це був реванш після першого бою влітку 2023 року. У тому поєдинку Усік нокаутував британця у дев'ятому раунді.

Українець вдруге у суперважкому дивізіоні став абсолютним чемпіоном світу. Це звання Олександр також завойовував у важкій вазі.