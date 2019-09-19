В Амстердаме застрелили нидерландского футболиста

Кельвин Мейнард (Фото: EPA)

Бывший защитник нидерландского футбольного клуба Burton Albion Кельвин Мейнард был застрелен в Амстердаме. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию Нидерландов.

32-летний Мейнард был застрелен в своей машине, полиция разыскивает двух подозреваемых, которые, по словам очевидцев, скрылись на черном скутере.

Офицеры из близлежащей пожарной станции пытались помочь Мейнарду, но он вскоре умер от полученных травм.

Мейнард присоединился к Burton Albion в ноябре 2014 года. С его участием команды выиграла титул Лиги 2 2014-15 гг.

В 2017 году из-за травмы колена Мейнард покинул клуб, а впоследствии присоединился к команде Alphense Boys.

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