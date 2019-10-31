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В Запорожье открыли уникальную легкоатлетическую арену Sport Lifep

В Запорожье открыли уникальную легкоатлетическую арену Sport Life - Фото
31.10.2019, 10:59

Меморандум о сотрудничестве между группой компаний Sport Life и Федерацией легкой атлетики Запорожской области был подписан 30 октября

На правах рекламы

Украинские чемпионы отныне будут готовиться к соревнованиям самого высокого уровня на базе уникальной легкоатлетической арены Sport Life - Запорожье.

Меморандум о сотрудничестве между группой компаний Sport Life и Федерацией легкой атлетики Запорожской области был подписан 30 октября 2019 в Киеве.

За короткий период Sport Life восстановил в Запорожье практически разрушенную легкоатлетическую арену и отстроил современную спортивную базу, на которой могут заниматься спортом не только обычные любители спорта, но и профессиональные украинские спортсмены, которые готовятся к Олимпийским играм, мировым и европейским чемпионатам.

«Мы давно искали базу, на которой наши спортсмены могли бы тренироваться в межсезонье. Теперь у нас такая возможность есть. Сотрудничество с Sport Life - это прекрасный пример частно-государственного партнерства в спортивной сфере» - сказал Виктор Гринюк, президент Федерации легкой атлетики города Киева.

Михаил Букреев, президент Федерации легкой атлетики Запорожской области отметил: «Мы благодарны Sport Life за участие в этом уникальном эксперименте. У нас много талантливых спортсменов и тренеров, но для результатов в спорте нужны уникальные инфраструктурные объекты. Именно таков легкоатлетический манеж в Запорожье. После масштабной реконструкции - это современная функциональная база в Украине».

Заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, тренер Константин Рурак поблагодарил Sport Life за возможность тренироваться на площадке мирового уровня. «Я сам тренировался когда-то в этом легкоатлетическом манеже. Но сейчас это совершенно другой, новый и современный объект. Здесь осталась атмосфера теплого отношения к спорту и легкой атлетике, персонал Sport Life всегда готов помочь. Уверен, наше сотрудничество не только способствует популяризации легкой атлетики, но и поможет нам в подготовке к летним Олимпийским играм в следующем году», - сказал Константин.

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