"Наверное, мой последний". Трамп победил на турнире в собственном гольф-клубе

Это не первый титул президента США.

Дональд Трамп (Иллюстративное фото 2023 года: JUSTIN LANE / EPA)

Президент США Дональд Трамп победил на чемпионате в собственном гольф-клубе. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

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"Я только что выиграл чемпионат гольф-клуба, наверное, мой последний, в Международном гольф-клубе Трампа, в округе Палм-Бич, штат Флорида. Такая большая честь!", – заявил политик.

Он сообщил, что в клубе должен пройти ужин с награждением.

Трамп не впервые становится чемпионом своего клуба: он получал этот титул в 1999-м, в нулевые и десятые годы, а также в 2024-м.

В 2018 году политик победил в турнире, хотя фактически не участвовал в основных соревнованиях, сообщал сайт Golf.com. По его данным, Трамп сыграл с победителем турнира Тедом Виртью (исполнительный директор инвестиционной фирмы и член клуба) в другой день, победил его – и они разделили титул.

В сентябре 2024 года произошло второе покушение на Трампа на его поле для гольфа штате Флориде.

В ноябре стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль впервые за восемь лет играет в гольф, готовясь к предстоящей встрече Трампом, переизбранным в тот месяц на пост президента США.