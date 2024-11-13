Президент Южной Кореи тренируется играть в гольф, готовясь к встрече с Трампом

Юн Сок Ёль посетил поле для гольфа 9 ноября. В последний раз он играл в гольф в 2016 году

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль впервые за восемь лет играет в гольф, готовясь к предстоящей встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Офис президента Южной Кореи.

Юн посетил поле для гольфа 9 ноября, что стало его первой игрой с 2016 года. Аналитики предполагают, что он может пытаться использовать личные отношения с Трампом для продвижения интересов Южной Кореи.

"Многие люди, близкие к президенту Трампа, говорили мне, что между нами с Трампом будет хорошая химия", – отметил Юн на пресс-конференции после того, как поздравил Трампа с победой по телефону.

Во время своей предыдущей каденции Трамп несколько раз встречался с тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, и гольф также являлся частью этих встреч. К примеру, во время визита в Южную Корею в 2017 году Трамп похвалил корейских гольфистов, назвав их "одними из лучших в мире", и высоко оценил популярность гольфа в стране.