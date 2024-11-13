Президент Південної Кореї тренується грати у гольф, готуючись до зустрічі з Трампом

Юн Сок Йоль відвідав поле для гольфу 9 листопада. Востаннє він грав у гольф у 2016 році

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вперше за вісім років грає в гольф, готуючись до майбутньої зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Офіс президента Південної Кореї.

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Юн відвідав поле для гольфу 9 листопада, що стало його першою грою з 2016 року. Аналітики припускають, що він може намагатися використовувати особисті стосунки з Трампом для просування інтересів Південної Кореї.

"Багато людей, близьких до президента Трампа, говорили мені, що між нами з Трампом буде хороша хімія", – зазначив Юн на пресконференції після того, як привітав Трампа з перемогою телефоном.

Під час своєї попередньої каденції Трамп кілька разів зустрічався з тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, і гольф також був частиною цих зустрічей. Наприклад, під час візиту до Південної Кореї у 2017 році Трамп похвалив корейських гольфістів, назвавши їх "одними з найкращих у світі", і високо оцінив популярність гольфу в країні.