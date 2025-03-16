"Мабуть, мій останній". Трамп переміг на турнірі у власному гольф-клубі

Це не перший такий титул президента США

Дональд Трамп (Ілюстративне фото 2023 року: JUSTIN LANE / EPA)

Президент США Дональд Трамп переміг на чемпіонаті у власному гольф-клубі. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

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"Я щойно виграв чемпіонат гольф-клубу, мабуть, мій останній, у Міжнародному гольф-клубі Трампа, в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. Така велика честь!", – заявив політик.

Він повідомив, що у клубі має відбутися вечеря з нагородженням.

Трамп не вперше стає чемпіоном свого клубу: він отримував цей титул у 1999-му, у нульові та десяті роки, а також у 2024-му.

У 2018 році політик переміг у турнірі, хоча фактично не брав участі в основних змаганнях, повідомляв сайт Golf.com. За його даними, Трамп зіграв з переможцем турніру Тедом Віртью (виконавчий директор інвестиційної фірми та член клубу) в інший день, переміг його – й вони розділили титул.