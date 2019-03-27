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27.03.2019, 17:35

Выживший в авиакатастрофе спорт-журналист умер, сыграв в футбол

Выживший в авиакатастрофе спорт-журналист умер, сыграв в футбол - Фото
Рафаэль Энзел (фото - ЕРА)

Рафаэль Энзел был на борту самолета, в аварии которого погибли игроки бразильского клуба "Шапекоэнсе"

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В Бразилии умер спортивный журналист Рафаэль Энзел, который был одним из шести чудом выживших в авиакатастрофе в ноябре 2016 года, когда погибли почти все игроки бразильской команды "Шапекоэнсе". Об этом сообщает ВВС.

Самолет, на котором летели 19 игроков "Шапекоэнсе", разбился в Колумбии, так как у него закончилось топливо. В живых тогда остались всего шесть человек.

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После катастрофы Рафаэль Энзел прошел курс лечения и вернулся на свою работу - на радиостанцию в городе Шапеко.

26 марта журналист решил сыграть в футбол с приятелями, и у него случился инфаркт. Он скончался в больнице.

В среду Энзел должен был комментировать матч "Шапекоэнсе" - "Крисиума".

"Шапекоэнсе" обратился к футбольной федерации с просьбой отложить матч.

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Теги: футбол, Рафаэль Энзел, Шапекоэнсе
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