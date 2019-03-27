Выживший в авиакатастрофе спорт-журналист умер, сыграв в футбол

В Бразилии умер спортивный журналист Рафаэль Энзел, который был одним из шести чудом выживших в авиакатастрофе в ноябре 2016 года, когда погибли почти все игроки бразильской команды "Шапекоэнсе". Об этом сообщает ВВС.
Самолет, на котором летели 19 игроков "Шапекоэнсе", разбился в Колумбии, так как у него закончилось топливо. В живых тогда остались всего шесть человек.
После катастрофы Рафаэль Энзел прошел курс лечения и вернулся на свою работу - на радиостанцию в городе Шапеко.
26 марта журналист решил сыграть в футбол с приятелями, и у него случился инфаркт. Он скончался в больнице.
В среду Энзел должен был комментировать матч "Шапекоэнсе" - "Крисиума".
"Шапекоэнсе" обратился к футбольной федерации с просьбой отложить матч.