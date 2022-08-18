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"Яремчук был бы лучшим игроком "Динамо"". Луческу отреагировал на поражение "Бенфике"

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 06:35
Мирча Луческу (фото - пресс-служба ФК Динамо Киев)

"Динамо" не хватало ряда ключевых игроков в проигранном "Бенфике" (0:2) матче квалификации Лиги чемпионов. Украинский форвард лиссабонского клуба Роман Яремчук мог бы быть одним из лучших футболистов "Динамо", если бы выступал за киевлян. Об этом заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, передает пресс-служба украинского гранда.

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Он назвал матч непростым и отметил, что сравнивать команды нет смысла: в "Бенфике" играет мультинациональная команда с иностранцами высокого уровня, у "Динамо" же играли ряд молодых футболистов, которым по 18-19 лет.

К тому же, отметил Луческу, его команда осталась без ряда важных игроков, в частности без капитана Сергея Сидорчука, который пропускал матч из-за дисквалификации. Также тренер посетовал на отсутствие выбора игроков атаки.

По словам Луческу, "Динамо" после первого гола доминировало и имело три-четыре возможности забить, но затем пропустило снова. Второй тайм киевляне провели гораздо интенсивнее, снова могли забить, как и соперник, отметил тренер.

"Возьмем, к примеру, Романа Яремчука. Если бы он играл в "Динамо", то был бы лучшим игроком, а в "Бенфике" он сидит на замене. В этом и разница... На самом деле, сегодня наша команда показала хороший футбол как для тех кондиций, в которых находятся футболисты", – добавил Луческу.

  • Ответный матч с "Бенфикой" состоится через неделю в Лиссабоне. Если "Динамо" победит по сумме двух встреч, то будет играть осенью в группе ЛЧ, если проиграет – в группе Лиги Европы.
  • Яремчук является выпускником академии "Динамо", но не смог закрепиться в первой команде киевлян. За "Бенфику" выступает с прошлого сезона.

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Марк Сировой
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