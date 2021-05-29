UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За "Манчестер" в финале ЛЧ сыграет капитан сборной Украины. Стартовые составы команд

29.05.2021, 21:25
За
Александр Зинченко (фото - ЕРА)

Стали известны стартовые составы команд, которые сегодня схлестнутся в поединке за кубок Лиги Чемпионов – "Манчестер Сити" и "Челси". За "Манчестер", в том числе, сыграет капитан украинской сборной Александр Зинченко. Составы команд были опубликованы на официальных страницах клубов в соцсетях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лидер сборной Украины выйдет на поле уже с первых минут в составе клуба из Манчестера.

Стартовые составы команд:

"Манчестер Сити"

Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко – Гюндоган, де Брейне, Стерлинг – Махрез, Фоден, Бернарду Силва.

"Челси"

Менди – Чилуэлл, Рюдигер, Тиагу Силва, Аспиликуэта – Канте, Маунт, Жоржинью, Джеймс, Хаверц – Вернер.

Запасные:

"Манчестер Сити"

Стеффен, Карсон, Аке, Жезус, Агуэро, Ляпорт, Родри, Б. Менди, Торрес, Канселу, Фернандиньо, Гарсиа.

"Челси"

Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Пулишич, Зума, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор Эмерсон.

Примечательно, что именно с "Челси" Зинченко играл чаще всего, пишет Трибуна. При этом, когда он выходил на поле в стартовом составе "Манчестер" выигрывал все матчи.

Читайте также: "Наша звезда". Английский гранд расхвалил капитана сборной Украины по футболу – фото

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол Лига чемпионов челси манчестер сити стартовый состав Александр Зинченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 