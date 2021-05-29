За "Манчестер" в финале ЛЧ сыграет капитан сборной Украины. Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд, которые сегодня схлестнутся в поединке за кубок Лиги Чемпионов – "Манчестер Сити" и "Челси". За "Манчестер", в том числе, сыграет капитан украинской сборной Александр Зинченко. Составы команд были опубликованы на официальных страницах клубов в соцсетях.
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Лидер сборной Украины выйдет на поле уже с первых минут в составе клуба из Манчестера.
Стартовые составы команд:
"Манчестер Сити"
Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко – Гюндоган, де Брейне, Стерлинг – Махрез, Фоден, Бернарду Силва.
"Челси"
Менди – Чилуэлл, Рюдигер, Тиагу Силва, Аспиликуэта – Канте, Маунт, Жоржинью, Джеймс, Хаверц – Вернер.
Запасные:
"Манчестер Сити"
Стеффен, Карсон, Аке, Жезус, Агуэро, Ляпорт, Родри, Б. Менди, Торрес, Канселу, Фернандиньо, Гарсиа.
"Челси"
Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Пулишич, Зума, Ковачич, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор Эмерсон.
Примечательно, что именно с "Челси" Зинченко играл чаще всего, пишет Трибуна. При этом, когда он выходил на поле в стартовом составе "Манчестер" выигрывал все матчи.
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