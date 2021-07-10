За "ослепительное" пенальти и фейерверки. УЕФА оштрафовала Англию на €30 000
10.07.2021, 18:00
Пенальти в матче Англия 2 - 1 Дания, Евро-2020 (фото - ЕРА).png
Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА приняла решение по инциденту с попыткой болельщика английской сборной ослепить вратаря сборной Дании во время пенальти на Евро-2020. Футбольную ассоциацию Англии оштрафовали на €30 000, говорится на официальном сайте UEFA.
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Кроме использования лазерной указки английским болельщикам вменили также беспорядки во время исполнения национальных гимнов и запуск фейерверков.
- 8 июля УЕФА открыл дело против Англии: вратаря пытались ослепить при пенальти.
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