За "ослепительное" пенальти и фейерверки. УЕФА оштрафовала Англию на €30 000

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА приняла решение по инциденту с попыткой болельщика английской сборной ослепить вратаря сборной Дании во время пенальти на Евро-2020. Футбольную ассоциацию Англии оштрафовали на €30 000, говорится на официальном сайте UEFA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кроме использования лазерной указки английским болельщикам вменили также беспорядки во время исполнения национальных гимнов и запуск фейерверков.

8 июля УЕФА открыл дело против Англии: вратаря пытались ослепить при пенальти.

Читайте также: УЕФА решил, как наказать Роналду за непристойный жест

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.