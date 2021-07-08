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УЕФА открыл дело против Англии: вратаря сборной Дании пытались заслепить при пенальти

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 15:46
УЕФА открыл дело против Англии: вратаря сборной Дании пытались заслепить при пенальти - Фото
Пенальти в матче Англия 2 - 1 Дания, Евро-2020 (фото - ЕРА).png

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Футбольной ассоциации Англии из-за попытки кого-то из болельщиков заслепить лазерной указкой вратаря сборной Дании Каспера Шмейхеля во время скандального пенальти в матче с Англией на Евро-2020. Об этом сообщается на сайте дисциплинарного комитета УЕФА.

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Матч Англия – Дания проходил в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Перед пробитием спорного пенальти (возможно, вингер англичан Рахим Стерлинг симулировал, когда его заработал) кто-то начал светить зеленой лазерной указкой в лицо Шмейхелю.

Датский голкипер смог справиться с ударом, однако мяч тут же добил в ворота Гарри Кейн, исполнявший пенальти.

В УЕФА сообщают, что открыли дисциплинарное дело против ФА Англии из-за этого инцидента. Кроме того, в рамках дела рассмотрят неуважительное поведение болельщиков во время исполнения гимнов, а также использование петард на поединке.

  • В ночь с 7 на 8 июля сборная Англии обыграла Данию со счетом 2:1 в полуфинале Евро-2020. Решающий гол был забит после спорного пенальти.
  • Тренер датчан заявил, что разочарован – по его мнению, судья не должен был назначать пенальти в моменте со Стерлингом. Сам Стерлинг говорит, что пенальти был назначен справедливо.
  • 11 июля сборная Англии сыграет с Италией в финале Евро-2020 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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Марк Сировой
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