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"Один из величайших футболистов". Легенда "Реала" Серхио Рамос стал игроком "ПСЖ" – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 12:11
Серхио Рамос (фото - пресс-служба ПСЖ)

Легендарный капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос стал игроком французского "ПСЖ". Об этом сообщает пресс-служба нового клуба футболиста.

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Рамос подписал контракт с "ПСЖ" на два года – он истечет 30 июня 2023 года. Испанский защитник достался парижанам бесплатно, ведь летом закончился его контракт с "Реалом", где он выступал в течение 16 лет.

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Публикация от Paris Saint-Germain (@psg)

Судя по фото на сайте "ПСЖ", Рамос будет выступать под традиционным для себя четвертым номером.

СЕО "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи приветствовал Рамоса, назвав его "одним из величайших футболистов своей эры".

"Серхио – совершенный футболист, один из лучших защитников в истории игры. Он прирожденный спортсмен, лидер и настоящий профессионал", – сказал он.  

Рамос заявил, что очень счастлив подписать контракт с "ПСЖ".

"Это большое изменение в моей жизни, новый вызов, и этот день я никогда не забуду. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого амбициозного проекта, являюсь частью команды с таким большим количеством великолепных игроков", – сказал футболист.

Рамос является одним из лучших и самых результативных защитников в истории. Он дебютировал во взрослом футболе за "Севилью", а в 2005 году перешел в "Реал". За 16 лет в составе "галактикос" выиграл четыре Лиги чемпионов и пять Чемпионатов Испании, за 671 матч он забил 101 гол.

Одним из наиболее известных моментов мадридской карьеры Рамоса стал гол на 93-й минуте в финале Лиги чемпионов 2013/14. Тогда защитник ударом головой сравнял счет в матче и перевел гру в экстра-тайм, где "Реал" забил еще три мяча и выиграл юбилейный 10-й титул победителя Лиги чемпионов.

Кроме того, Рамос был капитаном сборной Испании. Вместе с ней он выиграл два Чемпионата Европы (2008, 2012) и Чемпионат мира (2010). Он 180 раз выходил на поле в футболке "красной фурии", что является рекордом для европейских игроков по количеству матчей за сборные.

Рамос дважды признавался УЕФА защитником года в Европе (2017, 2018), а также 11 раз попадал в команду года по версии Фифа (между 2008 и 2020 годами).

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Марк Сировой
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Реал ПСЖ Серхио Рамос трансфер
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