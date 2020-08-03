"Зовите меня Миха". Богдан Михайличенко стал игроком бельгийского "Андерлехта"
03.08.2020, 13:13
Богдан Михайличенко (фото -football.ua)
Бельгийский клуб подтвердил подписание защитника луганской "Зари"
Бельгийский ФК "Андерлехт" объявил о переходе 23-летнего украинского футболиста Богдана Михайличенко из ФК "Заря" (Луганск). Об этом сообщает сайт бельгийской команды.
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Михайличенко заключил контракт до 2024 года.
"Меня зовут Богдан Михайличенко, у меня очень длинная фамилия, поэтому можете называть меня "Миха". Воспринимаю за честь возможность играть за такой великий клуб, как "Андерлехт". Философия игры этого клуба соответствует моей", - цитирует Михайличенко официальный сайт бельгийского клуба.
Михайличенко в сезоне-2019/20 Богдан провел 29 матчей в УПЛ, забив три гола, на его счет - четыре результативные передачи.
- 17 июля 2019 года футбольный клуб луганская "Заря" заключил полноценный контракт сроком на два года с полузащитником Владленом Юрченко.
- 5 июля 2020 года ФК "Динамо" (Киев) уступил ФК "Шахтер" (Донецк) со счетом 2:3, заняв второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. На третьем месте оказался ФК "Заря" (Луганск).
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