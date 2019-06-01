Финал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фото

Вот время финальной игры в Лиге чемпионов, в которой за чемпионский титул сражались клубы "Тоттенхем" и "Ливерпуль", на поле выбежала полуобнаженная женщина.

Она некоторое время радостно убегала от судей и охранников, но вскоре женщину схватили и вывели за пределы поля.

Матч состялся на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

За несколько минут до начала финала струнный квартет Asturia Girls из Украины исполнил гимн Лиги чемпионов УЕФА. Хедлайнером церемонии открытия стала американская поп-группа Imagine Dragons.

31 мая стало известно, что в Лиге чемпионов в 2020 году Украина будет представлена двумя клубами. Жеребьевка донецкого "Шахтера" назначена на 29 августа, а киевского "Динамо" - 22 июля. В Лиге Европы сыграют: "Александрия", "Заря" и "Мариуполь".