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01.06.2019, 23:58

Финал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фото

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Финал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фото
Финал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фото
Финал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фотоФинал Лиги чемпионов: на поле бегала полуголая посторонняя - фото

Женщине дали немного побегать, а потом поймали и вывели с поля

Вот время финальной игры в Лиге чемпионов, в которой за чемпионский титул сражались клубы "Тоттенхем" и "Ливерпуль", на поле выбежала полуобнаженная женщина.

Она некоторое время радостно убегала от судей и охранников, но вскоре женщину схватили и вывели за пределы поля.

Матч состялся на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

За несколько минут до начала финала струнный квартет Asturia Girls из Украины исполнил гимн Лиги чемпионов УЕФА. Хедлайнером церемонии открытия стала американская поп-группа Imagine Dragons.

31 мая стало известно, что в Лиге чемпионов в 2020 году Украина будет представлена двумя клубами. Жеребьевка донецкого "Шахтера" назначена на 29 августа, а киевского "Динамо" - 22 июля. В Лиге Европы сыграют: "Александрия", "Заря" и "Мариуполь".

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Теги: футбол, Лига чемпионов
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