Футбол. Лига Европы. Луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" – фото

Во втором раунде групповой стадии Лиги Европы УЕФА луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" со счетом 2:1. Матч состоялся на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.

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Подопечные Виктора Скрипника пропустили уже на 4-й минуте матча: Рикарду Эсгаю подключился к атаке правым флагом и выполнил подачу на ход в штрафную – Паулиньо обошел защитника и перекинул мяч в сетку ворот – 0:1.

Позже, на 11-й минуте, "Брага" удвоила преимущество – португальцы быстро разыграли мяч возле штрафной, где Гайтан пробил в дальнюю "девятку" ворот вратаря "Зари" Никиты Шевченко.

Луганский клуб смог отыграть один гол на 96-й минуте: игрок "Зари" Дмитрий Иванисеня забил гол из-за пределов штрафной площади – 2:1.

Турнирная таблица группы G (фото – Google)

23 октября в первом туре группового турнира Лиги Европы "Заря" проиграла "Лестер Сити" со счетом 3:0.

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Фото – ЕРА