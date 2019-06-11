Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.06.2019, 20:56

Футбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фото

1 / 11
Футбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фото
Футбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фото
Футбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фотоФутбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фото

Финал состоится 15 июня

Фото: EPA

Юниорская сборная Украины по футболу обыграла сборную Италии и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира U20 (участники - игроки до 20 лет).

Чемпионат проводится в Польше, 1/2 финала сыграли в Гдыне. 

Украинцы победили со счетом 1:0, гол на 65-ой минуте забил Сергей Булеца.

Доигрывать украинским юниорам пришлось в меньшинстве - на 79-й минуте матча с поля был удален Денс Попов, который получил вторую желтую карточку.

Финальный матч состоится 15 июня в Лодзи. Сборная Украины сыграет с командой-победителем второго полуфинала, который начнется сегодня в 21:30. За право стать финалистом сразятся сборные Эквадора и Южной Кореи.

Игра, в которой определят бронзового призера мирового первенства, пройдет 14 июня в Гдын.

На групповой стадии чемпионата U20 украинцы выиграли сборные США (2:1) и Катара (1:0), разошлись вничью со сборной Нигерии (1:1). В 1/8 финала сборная Украины победила панамцев (4:1), а в 1/4 финала - колумбийцев (1:0).

Вчера, 10 июня, в ответном матче квалификации Евро-2020 Украина добыла нелегкую победу над Люксембургом - 1:0.

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, юниоры, чемпионат мира, U20
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото
400 м от боевиков: Зеленский посетил передовую в Донбассе - фото
"Украина - не рояль". Зеленского призвали уйти в отставку: фото
"Украина - не рояль". Зеленского призвали уйти в отставку: фото
С новым мостом Кличко снова проблемы: фото
С новым мостом Кличко снова проблемы: фото
Материалы по теме
Футбол. "Ювентус" хочет купить у "Реала" сразу четверых игроков
Спорт Футбол. "Ювентус" хочет купить у "Реала" сразу четверых игроков
Футбол. Фонсека покидает "Шахтер"
Спорт Футбол. Фонсека покидает "Шахтер"
Популярное
фото/видео
Футбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фото
Футбол. Украина впервые вышла в финал чемпионата мира U20: фото
КСУ рассматривает законность роспуска Рады Зеленским: трансляция
КСУ рассматривает законность роспуска Рады Зеленским: трансляция 16:43
Епифаний поздравил Варфоломея с тезоименитством
Епифаний поздравил Варфоломея с тезоименитством 15:55
Последствия пожара в психиатрической больнице в Одессе: видео
Последствия пожара в психиатрической больнице в Одессе: видео 14:47
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 