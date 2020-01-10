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10.01.2020, 12:21

В Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортаж

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В Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортаж
В Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортаж
В Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортажВ Лозанне открыли юношеские Олимпийские игры-2020: фоторепортаж

На открытии присутствовали 8000 зрителей

Сегодня, 10 января, ІІІ зимние юношеские Олимпийские игры-2020 начались с церемонии открытия на Vaudoise Arena в Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

На открытии присутствовали 8000 зрителей, был поднят олимпийский флаг и зажжен олимпийский огонь.

Президент Швейцарской конфедерации Симонетта Соммаруга объявила ІІІ зимние юношеские Олимпийские игры открытыми.

Участников парада спортсменов, представителей 79 Национальных олимпийских комитетов, на спортивной арене встретили аплодисментами.

На большом экране арены появлялись видеокадры с церемонии открытия, которая шла параллельно в Санкт-Морице.

Завтра, 11 января, соревновательную программу начинают украинские представители горнолыжного спорта, фигурного катания и хоккея 3х3.

Фото: noc-ukr.org

  • 24 октября сообщалось, что Львов готов принять участие в конкурсе за право принимать зимние Олимпийские игры в 2030 году, а также проводить юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года
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Теги: фото, открытие, лозанна, зимние юношеские Олимпийские игры-2020
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