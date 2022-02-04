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04.02.2022, 17:10

В Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фото

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В Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фото
В Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фото
В Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фотоВ Пекине официально началась зимняя Олимпиада: фото

Сегодня, 4 февраля, в Пекине прошла церемония открытия зимней Олимпиады.

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Традиционно во время церемонии прошел парад стран-участниц.

На "Национальный стадион", который также называется "Птичье гнездо", вышла 91 сборная.

Среди них – сборная Украины. Знаменосцами украинской команды на церемонии открытия Олимпиады-2022 были олимпийский чемпион (фристайл) Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

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А в конце церемонии был поднят олимпийский флаг и зажжен огонь Олимпиады.

На зимних играх в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Украину будут представлять 45 спортсменов, выступающих в 12 видах спорта.

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Теги: Олимпиада 2022, Спорт, Олимпиада, Пекин-2022, Олимпийские игры в Пекине
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