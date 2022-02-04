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Путин уснул на выходе олимпийской сборной Украины: видео

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 16:03
Путин уснул на выходе олимпийской сборной Украины: видео - Фото
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин уснул во время выхода сборной Украины на состоявшейся сегодня 4 февраля церемонии открытия Олимпиады в Пекине. 

Соответствующий фрагмент из эфира опубликован в Telegram-канале Telegraf Sport.

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На кадрах прямой трансляции на канале NBC видно, как Путин, сидя на трибунах, закрыл глаза. Однако проснулся, когда услышал комментатора, говорящего в микрофон.

Путин уснул на выходе олимпийской сборной Украины: видео
  • Церемония открытия Олимпийских игр состоялась на Национальном стадионе Пекина, который также называется "Птичье гнездо".
  • Знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022 были олимпийский чемпион (фристайл) Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.
  • На зимних играх в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Украину будут представлять 45 спортсменов, выступающих в 12 видах спорта.
Ольга Модіна
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