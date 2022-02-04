Путин уснул на выходе олимпийской сборной Украины: видео
04.02.2022, 16:03
Фото: EPA
Президент России Владимир Путин уснул во время выхода сборной Украины на состоявшейся сегодня 4 февраля церемонии открытия Олимпиады в Пекине.
Соответствующий фрагмент из эфира опубликован в Telegram-канале Telegraf Sport.
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На кадрах прямой трансляции на канале NBC видно, как Путин, сидя на трибунах, закрыл глаза. Однако проснулся, когда услышал комментатора, говорящего в микрофон.
- Церемония открытия Олимпийских игр состоялась на Национальном стадионе Пекина, который также называется "Птичье гнездо".
- Знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022 были олимпийский чемпион (фристайл) Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.
- На зимних играх в Пекине разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Украину будут представлять 45 спортсменов, выступающих в 12 видах спорта.
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