Битва взглядов: боксеры Ломаченко и Кролла перед боем - видео

Вчера, 10 апреля, украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе профессионального бокса Василий Ломаченко впервые встретился лицом к лицу с претендентом Энтони Кроллой из Британии. Их поединок состоится в Лос-Анджелесе 13 апреля рано утром по киевскому времени.

Боксеры также провели открытые для прессы и зевак тренировки.

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"Ломаченко уникален. Я спарринговал с разными бойцами, чтобы научиться блокировать и уходить от всего, что он может выбросить в мою сторону. Собираюсь устроить самую громкую сенсацию в истории британского бокса", - заявил Энтони на пресс-конференции.

По состоянию на весну 2019 года Ломаченко (12-1, 9 КО) является лидером многих неофициальных рейтингов лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории. Его основной конкурент на этом поприще - американский полусредневес Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО).

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