Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Букмекеры, аналитики и подавляющее большинство болельщиков дают британцу Энтони Кролле (34-6-3, 13 КО) очень небольшой шанс на успех в бою с украинцем

Реклама
Реклама

Вчера, 10 апреля, украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе профессионального бокса Василий Ломаченко впервые встретился лицом к лицу с претендентом Энтони Кроллой из Британии. Их поединок состоится в Лос-Анджелесе 13 апреля рано утром по киевскому времени.

Боксеры также провели открытые для прессы и зевак тренировки.

Реклама

"Ломаченко уникален. Я спарринговал с разными бойцами, чтобы научиться блокировать и уходить от всего, что он может выбросить в мою сторону. Собираюсь устроить самую громкую сенсацию в истории британского бокса", - заявил Энтони на пресс-конференции.

По состоянию на весну 2019 года Ломаченко (12-1, 9 КО) является лидером многих неофициальных рейтингов лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории. Его основной конкурент на этом поприще - американский полусредневес Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО).

Видео: No Puedes Jugar Boxeo, Fight Hub TV и GSD BOXING

Отправить:
Распечатать:
Теги: Василий Ломаченко, бокс, чемпион, Энтони Кролла
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Битва взглядов: боксеры Ломаченко и Кролла перед боем - видео
Битва взглядов: боксеры Ломаченко и Кролла перед боем - видео
Два российских силовика МВД просят убежища в Украине: видео с КПП
Два российских силовика МВД просят убежища в Украине: видео с КПП
Сегодня на Луну сядет израильский аппарат компании SpaceIL: видео
Сегодня на Луну сядет израильский аппарат компании SpaceIL: видео
Недвижимость Порвали Парус. Вагиф Алиев продает свой крупнейший БЦ по частям
Липецкая фабрика Roshen получила 1,5 млн руб. выручки от аренды
Продовольствие Липецкая фабрика Roshen получила 1,5 млн руб. выручки от аренды
Александр Бутенко о долгах перед «Нафтогазом» и воровстве газа
ProГаз Александр Бутенко о долгах перед «Нафтогазом» и воровстве газа
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Битва взглядов: боксеры Ломаченко и Кролла перед боем - видео
Битва взглядов: боксеры Ломаченко и Кролла перед боем - видео
Два российских силовика МВД просят убежища в Украине: видео с КПП
Два российских силовика МВД просят убежища в Украине: видео с КПП 09:44
Сегодня на Луну сядет израильский аппарат компании SpaceIL: видео
Сегодня на Луну сядет израильский аппарат компании SpaceIL: видео 08:58
"МЮ" - "Барса", "Аякс" - "Ювентус". Кровь Месси и автогол: видео
"МЮ" - "Барса", "Аякс" - "Ювентус". Кровь Месси и автогол: видео 06:38
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 