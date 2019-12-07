Бокс. Реванш Джошуа vs Руис: где и когда смотреть бой - видео

Сегодня, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе, мексиканцем Энди Руис и экс-чемпионом, британцем Энтони Джошуа.
Поединок будет транслироваться на телеканале Интер в программе "Большой бокс", начало которой в 21:30.
Топовый бой состоится примерно в 23:00 по киевскому времени.
Известно, что этот поединок станет одним из самых "денежных" – его участники получат более $100 млн. По данным СМИ, Джошуа получит 88% суммы.
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