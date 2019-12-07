Бокс. Реванш Джошуа vs Руис: где и когда смотреть бой - видео

Сегодня, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе, мексиканцем Энди Руис и экс-чемпионом, британцем Энтони Джошуа.

Поединок будет транслироваться на телеканале Интер в программе "Большой бокс", начало которой в 21:30.

Топовый бой состоится примерно в 23:00 по киевскому времени.

Известно, что этот поединок станет одним из самых "денежных" – его участники получат более $100 млн. По данным СМИ, Джошуа получит 88% суммы.

22 ноября сообщалось, что любитель сладостей и фастфуда Руис (33-1, 22 КО) из Мексики основательно сбросил вес , а его противник из Англии, судя по физической форме, также решил быть в ответном поединке не таким тяжеловесным, как в бою 1 июня. Тогда, напомним, Руис сенсационно забил в Нью-Йорке не знавшего поражений Джошуа (22-1, 21 КО) в 10-м раунде.

Смотрите также: Бокс. Джошуа и Руис провели открытые тренировки перед боем: видео