6 ноября в Лас-Вегасе состоится бой за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и американцем Кейлебом Плэнтом.

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Канело и Плэнт сразятся за титулы WBC, WBA Super, WBO и IBF во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Альварес выступает в суперсреднем дивизионе с конца 2020 года. За это время он провел три поединка, победив Каллума Смита, Авни Йылдырыма и Билли Джо Сондерса. Успехи в боях с британцами принесли Канело титулы по версиям WBC, WBA и WBO.

Плэнт стал чемпионом по версии IBF в январе 2019 года, одержав победу над венесуэльцем Хосе Ускатеги. С тех пор на его счету три успешные защиты с боях с Майком Ли, Винсентом Файгенбютцем и Кейлебом Труэксом.

Уже на первой пресс-конференции Канело и Плэнт не понравились друг другу и после словесной перепалки немного подрались, в результате чего американец получил рассечение на лице.

Вечер бокса Альварес – Плэнт состоится 6 ноября в американском Лас-Вегасе.

Прямой эфир основной части шоу начнется 7 ноября в 03:00 по Киеву. Бой Альварес – Плэнт ожидается около 06:00 по Киеву.

Смотреть поединок онлайн можно на сервисе Megogo.

В ночь на 10 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile прошел зрелищный бой двух боксеров-супертяжей – британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера. Фьюри нокаутировал соперника в 11-м раунде.

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Наталия Медведева

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