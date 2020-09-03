Дебют в элите Лиге наций. Украина vs Швейцария – где и когда смотреть матч

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Помимо Швейцарии, оппонентами сборной Украины в элитном дивизионе Лиги наций будут гранды европейского футбола – сборные Испании и Германии

Cегодня сборная Украины по футболу в матче против сборной Швейцарии дебютирует в группе 4 элитного дивизиона Лиги наций УЕФА.

Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

Главный тренер сборной Андрей Шевченко вызвал в расположение команды целую плеяду новичков. На предматчевой пресс-конференции он заявил, что кому-то из них даст шанс проявить себя уже сегодня.

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Дебютировать в сине-желтых футболках могут вратарь Георгий Бущан ("Динамо"),  защитники Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Александр Сирота,  Александры Тымчик (оба — "Динамо"), полузащитник Игорь Харатин (Ференцварош) и форвард Владислав Супряга ("Динамо").

Среди кадровых потерь Шевченко назвал хавбека "Динамо" Николая Шапаренко. Из-за мышечного повреждения он покинул лагерь сборной и вернулся в расположения клуба.

Пресс-служба Украинской ассоциации звездами сборной Швейцарии называет Гранита Джаку, Яна Соммера (оба — "Базель"), Рикардо Родригеса и Нико Эльведи (оба — "Цюрих"). Из-за травм в матче не сыграют Джердан Шакири ("Ливерпуль"), Адмир Мехмеди ("Вольфсбург") и Йосип Дрмич ("Норвич"), передает Footbom.com.

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Украина ранее дважды встречалась со Швейцарией. В 2006-м украинцы обыграли своих оппонентов в историческом матче 1/8 финала Чемпионата мира. Основное время завершилось со счетом 0:0, но, благодаря блестящей игре Александра Шовковского, Украина победила в серии пенальти  —  3:0. В 2010-м команды расписали мировую в товарищеском матче  —  2:2.

Где и когда смотреть матч

Игра состоится во Львове 3 сентября в 21:45. Посмотреть матч онлайн можно будет на телеканалах Украина и Футбол 1. Уже 6-го сентября Украина сыграет против Испании, а 13-го октября  – с Германией.

  • В сезоне 2018-19 Украина играла в Дивизионе B Лиги наций. Подопечные Шевченко выиграли группу с Чехией и Словакией. 

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Фото, видео - Украинская ассоциация футбола

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Теги: сборная, Украина, Швейцария, матч, трансляция, лига наций, футбол, видео
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