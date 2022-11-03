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"Динамо" – "Фенербахче": где и когда смотреть последний матч киевлян в Лиге Европы видео

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 12:15
Динамо Киев (фото - пресс-служба ФК Динамо)
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3 ноября "Динамо" проведет против турецкого "Фенербахче" заключительный матч группового этапа Лиги Европы.

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Поединок состоится в Польше на стадионе "Краковии". Онлайн трансляцию матча "Динамо" – "Фенербахче" можно посмотреть в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV.

"Динамо" утратило все шансы на еврокубковую весну. Киевляне имеют лишь одно очко после пяти матчей и завершат турнир на последнем месте. "Фенербахче" гарантировал себе выход в плей-офф ЛЕ.

"Динамо" – "Фенербахче": где и когда смотреть последний матч киевлян в Лиге Европы

"Динамо" в этом году обыграло "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов (2:1 по сумме двух матчей), но не смогло пробиться в главный турнир Европы и уступило туркам в первом туре группового этапа ЛЕ (1:2).

Фанаты "Фенербахче" опозорились в матчах с динамовцами выкриками в поддержку российского диктатора Владимира Путина – за это турецкий клуб штрафовал Европейский футбольный союз (УЕФА).

Букмекеры считают "Фенербахче" фаворитом сегодняшнего матча. На победу турок принимают ставки с коэффициентом около 1,9. На победу "Динамо" – 4.

  • 2 ноября донецкий "Шахтер" разгромно проиграл "РБ Лейпциг" (0:4). Дончане вылетели из Лиги чемпионов, но весной сыграют в плей-офф Лиги Европы.
  • Также Украину весной представит в еврокубках "Днепр-1". Он сыграет в Лиге конференций, третьем по значимости турнире Европы.

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Марко Сировой
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