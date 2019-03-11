Дмитрий Пидручный: Вся гонка была очень тяжелой - видео

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27-летний Дмитрий Пидручный первым финишировал 10 марта в гонке преследования на чемпионате мира в Швеции

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Вся чемпионская гонка преследования в Эстерсунде оказалась тяжелой для ее украинца Дмитрия Пидручного. Об этом он заявил в эфире телеканала UA: Перший после финиша, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

"Не только начало было тяжелое, вся гонка была очень тяжелой. Честно говоря, мне бежалось гораздо труднее, чем на в эстафете (7 марта, - ред.)", - отметил Пидручный.

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По его словам, вчера ему было довольно трудно собраться и показать результат.

"Верил я в подиум до последнего, потому что знал, какие сегодня (вчера, - ред.) погодные условия и как тяжело было на пристрелке на стрельбе стоя. В женской гонке тоже со стрельбой...были трудности. Каждый рубеж, каждый выстрел - это был шанс быть выше и выше", - уточнил Пидручный.

10 марта 2019 года Пидручный впервые за независимость Украины выиграл "золото" в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Эстерсунде.

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Теги: чемпионат мира, Дмитрий Пидручный, биатлон
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