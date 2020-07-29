Дрифт–заезд в самой низкой точке суши на планете: экшн-видео с Ближнего Востока

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Пилот из Эмиратов Ахмад Дахам жег резину на иорданской дороге вдоль побережья Мертвого моря

Один из самых успешных и титулованных дрифт-пилотов Ближнего Востока, чемпион ОАЭ Ахмад Дахам показал экстремальное вождение по серпантинам на побережье Мертвого моря, которое считается самой низкой точкой суши на Земле: 417,5 м ниже уровня моря.

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В ролике указано, что высота - 430,5 м ниже уровня моря, но эти цифры справедливы для водяного зеркала, а не для дороги.

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Рекордсмен Гиннеса за самый продолжительный парный дрифт прокатился по Панорамной дороге в Иордании, по ходу дела презентовав свою новую гоночную "ракету" Katana на базе купе Lexus RC F. Это облегченный дрифт-кар с кузовом из карбон-кевлара, с доработанной подвеской и тормозами, под капотом у которого – рядный шестицилиндровый 2JZ на 1200 л. с..

  • Мертвое море - на самом деле не море, а бессточное очень соленое вытянутое озеро между Израилем, Иорданией и Палестинской Автономией.

Смотрите видео: В центре Харькова водитель вылетел на встречку и устроил дрифт

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Теги: спорт, автомобиль, иордания, Lexus, мертвое море, автогонки, дрифт, Ахмад Дахам, Katana
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