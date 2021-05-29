Сегодня английские футбольные клубы "Манчестер Сити" и "Челси" сыграют в финале Лиги чемпионов на стадионе "Драгау" в Порту.

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Онлайн трансляцию финала ЛЧ можно посмотреть в субботу 29 мая в 22:00 на канале Футбол 1, сервисах MEGOGO, OLL.TV, Воля TV.

За "Манчестер Сити" выступает украинский футболист Александр Зинченко, он включен в заявку на финал ЛЧ.

"Ман Сити" еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов. В этом сезоне клуб выиграл группу ЛЧ с "Порту", "Олимпиакосом" и "Марселем". В плей-офф прошел "Боруссии" из Менхенгладбаха и Дортмунда, а также "ПСЖ".

"Челси" на пути к финалу выиграл группу с "Севильей", "Краснодаром" и "Ренном", а в плей-офф оказался сильнее "Атлетико" Мадрид, "Порту" и "Реала".

"Челси" и "Манчестер Сити" трижды встречались в текущем сезоне. Лондонцы победили дважды – 1:2 в Английской Премьер-лиге и 1:0 в Кубке Англии. У клуба из Манчестера – одна победа в АПЛ со счетом 1:3. По итогу сезона "Ман Сити" выиграл АПЛ, а "Челси" занял четвертое место.

Всего команды провели 167 личных встреч: 59 побед "Ман Сити", 68 – "Челси", 40 ничьих.

Финал Лиги чемпионов в этом году должен был пройти на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле. Однако матч перенесли на "Драгау" в Порту, так как Великобритания внесла Турцию в красный список туристических направлений из-за высокого уровня заболеваемости коронавируса в этой стране.

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Марк Сировой

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