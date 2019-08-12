Футбол. "Барса" разгромила "Наполи" в товарищеском матче: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Взять реванш у "Наполи" не получилось - в этот раз они проиграли всухую 0:4

В рамках товарищеской встречи каталонский футбольный клуб "Барселона" 10 августа играл против итальянского "Наполи".

"Сине-гранатовые" не оставили шансов противникам - 4:0.

Стоит отметить, что голом отметился и новичок "Барсы" Антуан Гризманн - на 56 минуте. Ему ассистировал Жорди Альба.

Несколько дней назад команды уже провели контрольный поединок, и "Барса" тоже выиграла - 2:1.

  • 11 августа генеральный директор футбольного клуба "Заря" Сергей Рафаилов озвучил сумму трансфера Александра Караваева в киевское "Динамо" - $2,5 млн.
  • В тот же день в первом туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" встретился с лондонским "Челси". На домашнем для подопечных Сульшера стадионе Олд Траффорд они неожиданно разгромили своего соперника с тем же счетом, что и "Барселона" "Наполи" - 4:0.
  • Поединок стал дебютным для Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "Челси".
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, видео, Барселона, наполи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
К Земле приближается "потенциально опасный" астероид: видео
К Земле приближается "потенциально опасный" астероид: видео
Adobe представил витрину с дополненной реальностью: видео
Adobe представил витрину с дополненной реальностью: видео
В женской гимнастике - новое достижение: видео эффектного сальто
В женской гимнастике - новое достижение: видео эффектного сальто
Мнение Цена на газ и Роттердам+. Манипуляции продолжаются
Зеленский - топ режиссер, Владу Ряшину - 109 млн. Как поделили 1,5 млрд госденег на кино
Медиарынок Зеленский - топ режиссер, Владу Ряшину - 109 млн. Как поделили 1,5 млрд госденег на кино
Бизнес-неделя: Зеленский в Турции, задержания по “Роттердам+” и налоговая амнистия
Бизнес-неделя: Зеленский в Турции, задержания по “Роттердам+” и налоговая амнистия
Популярное
фото/видео
К Земле приближается "потенциально опасный" астероид: видео
К Земле приближается "потенциально опасный" астероид: видео
В женской гимнастике - новое достижение: видео эффектного сальто
В женской гимнастике - новое достижение: видео эффектного сальто 11:46
Футбол. "Барса" разгромила "Наполи" в товарищеском матче: видео
Футбол. "Барса" разгромила "Наполи" в товарищеском матче: видео 11:40
Combined Resolve XII. Украинцы - на старте военных учений: видео
Combined Resolve XII. Украинцы - на старте военных учений: видео 11:24
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 