Футбол. "Барса" разгромила "Наполи" в товарищеском матче: видео

В рамках товарищеской встречи каталонский футбольный клуб "Барселона" 10 августа играл против итальянского "Наполи".

"Сине-гранатовые" не оставили шансов противникам - 4:0.

Стоит отметить, что голом отметился и новичок "Барсы" Антуан Гризманн - на 56 минуте. Ему ассистировал Жорди Альба.

Несколько дней назад команды уже провели контрольный поединок, и "Барса" тоже выиграла - 2:1.