Футбол. "Барса" разгромила "Наполи" в товарищеском матче: видео

В рамках товарищеской встречи каталонский футбольный клуб "Барселона" 10 августа играл против итальянского "Наполи".
"Сине-гранатовые" не оставили шансов противникам - 4:0.
Стоит отметить, что голом отметился и новичок "Барсы" Антуан Гризманн - на 56 минуте. Ему ассистировал Жорди Альба.
Несколько дней назад команды уже провели контрольный поединок, и "Барса" тоже выиграла - 2:1.
- 11 августа генеральный директор футбольного клуба "Заря" Сергей Рафаилов озвучил сумму трансфера Александра Караваева в киевское "Динамо" - $2,5 млн.
- В тот же день в первом туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" встретился с лондонским "Челси". На домашнем для подопечных Сульшера стадионе Олд Траффорд они неожиданно разгромили своего соперника с тем же счетом, что и "Барселона" "Наполи" - 4:0.
- Поединок стал дебютным для Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "Челси".