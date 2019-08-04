Футбол. "Боруссия" обыграла "Баварию" и взяла Суперкубок: видео

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Вчера в Германии открылся футбольный сезон, и его первый трофей завоевали дортмундцы

Сезон в Германии стартовал матчем за Суперкубок между чемпионом и обладателем Кубка прошлого сезона "Баварией" и дортмундской "Боруссией". Дортмундская команда обыграла гостей со счетом 2:0, пишет iSport.

На правах хозяев "Боруссия" резво начала матч и уже на первой же минуте Геррейру обыграл Зюле и прострелил на Ройса, однако Марко пробил чуть выше перекладины. Второй момент не заставил себя ждать - Ройс выводил партнера на удар, отыскав Пако Алькасера, но испанец в падении пробил мимо Мануэля Нойера и мимо ворот.

После активного начала соперника "Бавария" взяла мяч под свой контроль и стала строить позиционные атаки, тогда как "Боруссия" перешла на контригру и при этом выглядела заметно острее. Моменты были и у одной, и у другой команды, но все обошлось без голов.

Второй тайм вновь активнее начали дортмундцы, но в этот раз "шмели" сумели отличиться. Джейдон Санчо в одиночку прорвался по правому флангу, собрал на себя троих и покатил на Пако Алькасера, который в касание пробил метров с двенадцати, попав точно в правую "шестерку".

"Бавария" пошла отыгрываться – после удара Комана мяч попал в штангу, Аканджи заблокировал удар Мюллера, Хитц справился с выстрелом Левандовски, а Киммих, обыграв пятерых соперников и вратаря "забыл" пробить.

"Боруссия" выдержала атаки соперника и дождалась своего шанса в контратаке. Прострел Алабы закончился обрезкой, Рафаэль Геррейру шикарной передачей бросил в прорыв Санчо, Джейдон убежал со своей половины поля, по правому краю ворвался в штрафную площадь и пробил под опорную ногу Нойера.

На этом игру можно было заканчивать. "Боруссия" уверенно удержала счет, забрав первый трофей сезона.

Сегодня, 4 августа, состоится матч за Суперкубок Англии, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

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Теги: футбол, Бавария, видео, Боруссия (Дортмунд)
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