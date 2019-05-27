Футбол. Легенды МЮ разгромили "Баварию": видео

В благотворительном матче, который состоялся на стадионе Олд Траффорд, легенды "Манчестер Юнайтед" во главе с сэром Алексом Фергюсоном разгромили мюнхенскую "Баварию" со счетом 5:0. Об этом пишет iSport.

Матч проходил и в честь 20-летия победы МЮ в финале Лиги чемпионов сезона 1998/99.

В составе "красных дьяволов" голами отличались Уле-Гуннар Сульшер, Дуайт Йорк, Ники Батт, Луи Саа и Дэвид Бекхэм.

Составы команд были следующие -

"Манчестер Юнайтед": Шмейхель, Г. Нэвилл, Стам, Йонсен, Ирвин, Бекхэм, Батт, Скоулз, Блумквист, Йорк, Коул;

"Бавария": Бутт, Витечек, Демичелис, Маттеус, Оттль, Зе Роберто, Эффенберг, Пауло Сержио, Олич, Макаай, Элбер.