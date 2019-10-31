Футбол. "Ливерпуль" обыграл "Арсенал" по пенальти: видео голов

Футбольный клуб "Ливерпуль" сыграл в ничью с "Арсеналом" 5:5, но выиграл в серии пенальти со счетом 5:4 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Видео голов было опубликовано на YouTube-канале SPORTS XTREME.
Эта победа стала для "Ливерпуля" восьмой в истории турнира.
Мерсисайдцам удалось выйти вперед уже на шестой минуте игры после автогола Шкодрана Мустафи, но первый тайм завершился со счетом 3:2 в пользу "Арсенала".
Второй тайм оказался напряженнее. На 62-й минуте матча счет был равным - 4:4.
Игра закончилась со счетом 5:5, переведя противостояние в серию пенальти, где победа отошла в руки "Ливерпуля".
"Ливерпуль" вышел в четвертьфинал турнира.
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