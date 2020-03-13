Футбол. В бразильском дерби массово подрались игроки: восемь красных – видео

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Матч между "Гремио" и "Интернасионалом" закончился массовой дракой. Восемь футболистов получили красные карточки

В матче Копа Либертадорес (аналог европейской Лиги чемпионов в Южной Америке) подрались футболисты бразильских клубов "Гремио" и "Интернасьонал".

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Сначала игроки просто толкались, однако вскоре конфликт перерос в драку: футболисты пытались повалить друг друга на газон, некоторые били ногами.

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Рефери матча сначала удалил четверых участников драки. Однако через несколько минут конфликт вспыхнул вновь. Судья дал красные карточки еще четверым игрокам.

Поединок закончился со счетом 0:0.

СПРАВКА. "Гремио" и "Инетрнасьональ" представляют город Порту-Алегри на Юге Бразилии. Противостояние клубов считается принципиальным и является одним из главных дерби страны.

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Теги: драка, футбол, видео, удаление, красная карточка, гремио, интернасьонал
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