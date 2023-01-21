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Футбол. Мудрик может дебютировать за "Челси": где и когда смотреть матч с Ливерпулем видео

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2023, 14:17
Михаил Мудрик (фото - Chelsea FC)
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Украинский футболист Михаил Мудрик сегодня, 21 января, может дебютировать за лондонский "Челси". Он попал в заявку на матч против Ливерпуля, сообщает пресс-служба Челси.

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Игра начнется на стадионе "Энфилд" в 14:30 по Киеву. Посмотреть онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" – "Челси" можно на канале Sentanta Sports.

Мудрик остался на лавке запасных. Он может выйти на поле в футболке с 15 номером.

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер предупреждал накануне, что украинец вряд ли сыграет все 90 минут. Наставник мотивировал это тем, что Мудрик долго не играл в официальных матчах из-за зимней паузы в Чемпионате Украины, где он выступал за "Шахтер" до недавнего перехода в лондонский клуб. 

Футбол. Мудрик может дебютировать за "Челси": где и когда смотреть матч с Ливерпулем

При этом "Челси" разместил Мудрика главной фигурой на афише матча.

Футбол. Мудрик может дебютировать за "Челси": где и когда смотреть матч с Ливерпулем
  • 14 января Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" за рекордные для украинского футбола 100 млн евро (70 млн + 30 млн бонусами).

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