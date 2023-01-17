Футбол. Виктор Цыганков перешел в испанскую Жирону

Полузащитник сборной Украины по футболу Виктор Цыганков перешел из киевского Динамо в испанскую Жирону из одноименного города. Об этом сообщает пресс-службы клубов.

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Контракт 25-летнего Цыганкова с Жироной рассчитан до 2027 года. Жирона заплатит Динамо 5 млн евро и 50% от суммы возможного следующего трансфера.

Цыганков дебютировал за Динамо в 2016 году в возрасте 18 лет, был одним из лидеров команды, однако киевский клуб не смог его продать на пике формы в команды топ-уровня. За 236 матчей в футболке бело-синих он забил 94 гола.

Летом 2023 года Цыганков мог вообще покинуть Динамо бесплатно, ведь у него заканчивался контракт с киевлянами. В итоге клуб Игоря Суркиса отпустил его в Жирону за 5 млн евро, хотя Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 22 млн евро.

Жирона – середняк испанской Ла Лиги. Сейчас команда идет на 11 месте в национальном чемпионате, отставание от зоны еврокубков – семь очков.

15 января Шахтер совершил рекордный трансфер в истории украинского футбола. Донецкий клуб за 100 млн евро продал в лондонский Челси 22-летнего Михаила Мудрика.

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Марко Сировой

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