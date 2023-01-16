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Ярослав Ракицкий вернулся в Шахтер

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 18:07
Ярослав Ракицкий вернулся в Шахтер - Фото
Фото: ФК Шахтер

ФК "Шахтер" в понедельник, 16 января, подписал 33-летнего защитника Ярослава Ракицкого. Об этом сообщается на сайте клуба.

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Ракицкий является воспитанником "Шахтера", за первую команду он выступал с 2009 по 2019 год, проведя за это время 326 матчей и забив 14 мячей.

В январе 2019 года Ракицкий со скандалом перешел в российский "Зенит", за что его де-факто выгнали из сборной Украины.

После начала полномасштабной российской агрессии против Украины Ракицкий расторг контракт с клубом из Санкт-Петербурга и уехал из России.

"Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину! Гибнут мирные украинцы от российских солдат. Нас не нужно освобождать! Оставьте нас и нашу Украину! Нет смысла доказывать о влиянии пропаганды, о том, что Россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правду. Я желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине!" – написал он в марте 2022 года в Instagram.

Летом 2022 года Ракицкий подписал контракт с турецким "Адана Демирспор", но провел там менее пяти месяцев.

"Шахтер" заключил контракт с Ракицким до конца сезона.

  • 15 января "Шахтер" провел самый дорогой в истории украинского футбола трансфер, отпустив вингера Михаила Мудрика в "Челси" за 70 млн евро.
Андрій Водяний
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футбол шахтер УПЛ Ярослав Ракицкий
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