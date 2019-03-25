Футбол: сборная Германии добыла нелегкую победу - видео

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Команда Йоахима Лева вырвали победу у сборной Нидерландов, 3:2

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Вчера, 24 марта, в рамках отбора на Евро-2020 сборная Германии по футболу играла со сборной Нидерландов. Немцы открыли счет и быстро удвоили свое преимущество, но во втором тайме им пришлось буквально добывать победу в поте лица.

На 15 минуте. Шульц прострелил в штрафную с левого фланга атаки на Лероя Сане, а тот направил мяч в дальний от вратаря угол, 1:0.

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Через десять минут голландцы попытались отыграться, но сборную Германии два раза подряд спасал вратарь Мануэль Нойер.

На 34 минуте Гнабри прорвался в штрафную, обыграл нескольких соперников и отправил мяч во ворота голландцев. На этом команды разошлись на перерыв.

Во втором тайме тренер сборной Нидерландов Куман перестроил игру - и сборная сразу отыграла один мяч, забил Де Лигт на 48 минуте. На 63-й Депай довел результат до ничьей.

Сборная Германии растерялась. Они ничего толком не могли поделать с голландцами минуты до 80. А на 87 минуте на поле вышел Марко Ройс, эффектно отдал на Шульца, и тот спас свою команду от ничьей.

3:2, у обеих сборных по три очка в группе.

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Теги: Германия, футбол, нидерланды, евро-2020
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