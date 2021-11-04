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Футбол. Сегодня "Заря" сыграет с ЦСКА София: где и когда смотреть трансляцию матча видео

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 09:55
Заря - ЦСКА (фото - пресс-служба ФК Заря)
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Сегодня, 4 ноября, луганская "Заря" сыграет с софийским ЦСКА в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

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Игра состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Трансляцию матча "Заря"– ЦСКА можно посмотреть в 19:45 на платформах MEGOGO и Volia TV.

В предыдущем матче "Заря" минимально обыграла ЦСКА в столице Болгарии. Единственный гол забил Аллахьяр Сайядманеш. Луганчане идут на третьем месте в группе С с тремя очками, болгарская команда – последняя с одним очком. Возглавляют группу норвежский "Буде-Глимт" и римская "Рома".

Футбол. Сегодня "Заря" сыграет с ЦСКА София: где и когда смотреть трансляцию матча

На прошлой неделе "Заря" обыграла в Кубке Украины львовский "Рух". В тяжелом 120-минутном поединке оба гола забил Шахаб Захеди. Уже через три дня "Заря" разгромила "Металлист-1925" со счетом 1:6 – голами отметились Александр Гладкий, Аллахьяр Сайядманеш (оба сделали по дублю), Рэймонд Овусу и Ахмед Алибеков.

ЦСКА на прошлой неделе обыграл в кубке Болгарии "Арду" (2:0) и на выходных проиграл "Локомотиву" из Пловдива (1:3).

Фаворитом сегодняшнего матча букмекеры считают "Зарю". Ставки на победу луганской команды принимаются с коэффициентом 2.3, на победу ЦСКА – 3.1.

  • На этой неделе две украинские команды потерпели поражения в Лиге чемпионов. "Динамо" со счетом 0:1 проиграло "Барселоне", а "Шахтер" уступил "Реалу" – 2:1.

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