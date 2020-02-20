Футбол. "Шахтер" vs "Бенфика": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Сегодня донецкий "Шахтер" в рамках 1/16 финала Лиги Европы сыграет с лиссабонской "Бенфикой". Об этом сообщает uefa.com.

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Форма команд

Из-за зимнего перерыва в украинской Премьер-Лиге "Шахтер" не играл в официальных матчах уже более двух месяцев – и судить о форме "оранжево-черных" сложно. На тренировочных сборах в Турции "горняки" провели восемь товарищеских поединков, главный тренер Луиш Каштру активно экспериментировал с составом. В пяти играх футболисты украинского клуба одержали победу, два матча свели вничью и однажды уступили сербскому "Пролетеру" (0:1).

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В теплой Португалии сейчас сезон в самом разгаре. "Бенфика" проиграла два последних матча в португальской Примейре, минимально уступив конкурентам в борьбе за чемпионские медали: принципиальному противнику "Порто" проиграли со счетом 3:2, а крепкой "Браге" - 0:1. Пока "Бенфика" лидирует в чемпионате, однако отрыв от "Порто" составляет всего одно очко.

История противостояния

"Шахтер" и "Бенфика" встречались в еврокубках дважды. На групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2007/08 горняки уступили португальцам в Донецке со счетом 1:2, однако взяли реванш в Лиссабоне – 0:1.

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Последний раз украинские клубы играли с Бенфикой в 2016 году. Тогда киевское Динамо дважды проиграло португальцам в группе ЛЧ (1:0, 0:2).

Где и когда смотреть

Матч "Шахтер" - "Бенфика" начнется в 19:55 в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

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Фото - uefa.com

Видео - FC Shakhtar Donetsk/Youtube