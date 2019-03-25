Футбол: УЕФА представил маскота Евро-2020 - видео

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У Евро-2020 в качестве маскота выступит не только талисман, но и реальные люди

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УЕФА представил маскота футбольного турнира Евро-2020. На этот раз в качестве маскота выступит не только талисман, но и реальные люди.

Имя талисмана - Скиллзи. Кроме него, в команде также фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс. В УЕФА рассказали, что Скиллзи больше всего любит уличный футбол.

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Вчера, 24 марта, в рамках отбора на Евро-2020 сборная Германии играла со сборной Нидерландов. Команда Йоахима Лева буквально вырвала победу у сборной Нидерландов, 3:2.

Сборная Украины сегодня в 21:45 сыграет свой второй отборочный матч, на этот раз - со сборной Люксембурга.

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Теги: футбол, уефа, евро-2020
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