Футбол: УЕФА представил маскота Евро-2020 - видео

УЕФА представил маскота футбольного турнира Евро-2020. На этот раз в качестве маскота выступит не только талисман, но и реальные люди.

Имя талисмана - Скиллзи. Кроме него, в команде также фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс. В УЕФА рассказали, что Скиллзи больше всего любит уличный футбол.

Реклама

Вчера, 24 марта, в рамках отбора на Евро-2020 сборная Германии играла со сборной Нидерландов. Команда Йоахима Лева буквально вырвала победу у сборной Нидерландов, 3:2.

Сборная Украины сегодня в 21:45 сыграет свой второй отборочный матч, на этот раз - со сборной Люксембурга.