Украинский футболист греческого клуба "АЕК" Евгений Шахов открыл счет в матче против своего экс-клуба "ПАОК". Об этом сообщает sport24.gr.

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Шахов отличился уже на 18-й минуте матча – он забил с передачи Ливая Гарсии. Это второй гол украинца за "АЕК" в сезоне.

По ходу дерби клуб Шахова пропустил два гола: за "ПАОК" забили Жосе Ангел Креспо и Виейринья. Матч закончился со счетом 2:2.

Партнер Шахова по команде, украинский защитник Дмитрий Чигринский находился в скамейке запасных всю игру.

После 18 туров "АЕК" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции, "ПАОК" – четвертый, на первом месте – "Олимпиакос".

СПРАВКА. Футбольное дерби между "АЕК" Афины и "ПАОК" Салоники является одним из наиболее принципиальных в Греции. Обе команды имеют одинаковые корни, будучи беженцами из Константинополя после Греко-Турецкой войны. Клубы используют один и тот же элемент в эмблеме – орел. Он символизирует напоминание о былой Византийской империи.

21 января украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал в официальных матчах за "Реал" Мадрид.

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Станислав Стороженко

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