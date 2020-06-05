Футбол. В Португалии напали на автобус топ-клуба: два игрока в больнице - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Автобус "Бенфики" забросали камнями. Футболисты Вайгль и Живкович отправлены в больницу

Автобус чемпиона Португалии по футболу, лиссабонской "Бенфики", атаковала группа неизвестных людей. Об этом сообщает Eurosport.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Злоумышленники забросали автобус камнями, когда тот ехал по трассе между стадионом и тренировочной базы. Ранены два футболиста – Юлиан Вайгль и Андрия Живкович. Их доставили в больницу в качестве меры предосторожности, чтобы осмотреть увечья.

"Бенфика" и их принципиальный соперник "Спортинг" осудили нападение и выразили соболезнования пострадавшим. В "Бенфике" также заявили, что гарантируют полное сотрудничество с властями, которых клуб призывает приложить максимальные усилия для выявления преступников.

В прошлом туре "Бенфике" не смогла обыграть скромную "Тонделу" – 0:0. "Бенфика" и "Порту" имеют по 60 очков, разделяя первые две позиции в турнирной таблице. Это был первый тур Приймейры после паузы, которую вводили из-за эпидемии коронавируса.

Смотрите также: Вспышка коронавируса. В ФК "Карпаты" заболела почти половина членов клуба

Видео - Goals & Highlights/YouTube

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: автобус, нападение, бенфика, юлиан вайгль, андрия живкович
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Футбол. В Португалии напали на автобус топ-клуба: два игрока в больнице - видео
Футбол. В Португалии напали на автобус топ-клуба: два игрока в больнице - видео
Аваков отчитывался в Раде, в Киеве протестовали за его отставку: видео
Аваков отчитывался в Раде, в Киеве протестовали за его отставку: видео
Протесты в США. Сотни людей провели Джорджа Флойда в последний путь – видео
Протесты в США. Сотни людей провели Джорджа Флойда в последний путь – видео
Мнение Битвы за маршрут: вторые Бровары неизбежны, если не изменить систему перевозок
В США зарегистрировали новый законопроект с санкциями против Северного потока-2
ТЭК В США зарегистрировали новый законопроект с санкциями против Северного потока-2
Коррупция на миллиард. "Прожорливые мыши" и еще 6 схем воровства в Госрезерве
Продовольствие Коррупция на миллиард. "Прожорливые мыши" и еще 6 схем воровства в Госрезерве
Популярное
фото/видео
Футбол. В Португалии напали на автобус топ-клуба: два игрока в больнице - видео
Футбол. В Португалии напали на автобус топ-клуба: два игрока в больнице - видео
В Украине проходят акции за отставку Авакова: в центре Киева зажгли фаеры - фото
В Украине проходят акции за отставку Авакова: в центре Киева зажгли фаеры - фото 11:38
Аваков отчитывался в Раде, в Киеве протестовали за его отставку: видео
Аваков отчитывался в Раде, в Киеве протестовали за его отставку: видео 10:50
В отделе полиции Павлограда создали преступную группу: пытали людей - ОГП
В отделе полиции Павлограда создали преступную группу: пытали людей - ОГП 10:05
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 