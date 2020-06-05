Футбол. В Португалии напали на автобус топ-клуба: два игрока в больнице - видео

Автобус чемпиона Португалии по футболу, лиссабонской "Бенфики", атаковала группа неизвестных людей. Об этом сообщает Eurosport.

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Злоумышленники забросали автобус камнями, когда тот ехал по трассе между стадионом и тренировочной базы. Ранены два футболиста – Юлиан Вайгль и Андрия Живкович. Их доставили в больницу в качестве меры предосторожности, чтобы осмотреть увечья.

"Бенфика" и их принципиальный соперник "Спортинг" осудили нападение и выразили соболезнования пострадавшим. В "Бенфике" также заявили, что гарантируют полное сотрудничество с властями, которых клуб призывает приложить максимальные усилия для выявления преступников.

В прошлом туре "Бенфике" не смогла обыграть скромную "Тонделу" – 0:0. "Бенфика" и "Порту" имеют по 60 очков, разделяя первые две позиции в турнирной таблице. Это был первый тур Приймейры после паузы, которую вводили из-за эпидемии коронавируса.

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Видео - Goals & Highlights/YouTube