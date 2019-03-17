Гран-при Австралии: результаты первой гонки Формулы-1 в сезоне

Первый этап нового сезона самых популярных в мире кольцевых гонок Формула-1, который традиционно проводится в Австралии на автодроме "Альберт-Парк", выиграл финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes. У него же - быстрейший круг.

Второе место на подиуме занял его коллега по "Мерседесу" - пятикратный чемпион мира и победитель прошлого сезона Льюис Хэмилтон из Британии. Он отстал от лидера более чем на 20 секунд.

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Третьим к финишу в Мельбурне приехал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен (Red Bull), уступив Хэмилтону 1,6 секунды.

Финальный зачет:

Турнирная таблица чемпионата после 1-й гонки:

Таблица: motorsport.com

Видео: Formula 1 (позднее будет заменено на гоночное)