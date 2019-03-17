Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пилот из Финляндии Валттери Боттас завоевал четвертую победу в карьере, крайне успешно открыв новый сезон Королевских гонок

Реклама
Реклама

Первый этап нового сезона самых популярных в мире кольцевых гонок Формула-1, который традиционно проводится в Австралии на автодроме "Альберт-Парк", выиграл финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes. У него же - быстрейший круг.

Второе место на подиуме занял его коллега по "Мерседесу" - пятикратный чемпион мира и победитель прошлого сезона Льюис Хэмилтон из Британии. Он отстал от лидера более чем на 20 секунд.

Реклама

Третьим к финишу в Мельбурне приехал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен (Red Bull), уступив Хэмилтону 1,6 секунды.

Финальный зачет:

Турнирная таблица чемпионата после 1-й гонки:

Таблица: motorsport.com

Видео: Formula 1 (позднее будет заменено на гоночное)

Отправить:
Распечатать:
Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Макс Ферстаппен, Гран-при Австралии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Бокс. Разгромно проиграл возможный соперник Ломаченко - видео
Бокс. Разгромно проиграл возможный соперник Ломаченко - видео
Гран-при Австралии: результаты первой гонки Формулы-1 в сезоне
Гран-при Австралии: результаты первой гонки Формулы-1 в сезоне
В пригороде Киева водитель маршрутки избил пассажира - СМИ
В пригороде Киева водитель маршрутки избил пассажира - СМИ
Мнение Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Бизнес-неделя: цена на газ, сбой в Facebook и Украина без ТВ
Бизнес-неделя: цена на газ, сбой в Facebook и Украина без ТВ
Киев хочет реконструировать водоочистную станцию за $1 млрд
Экономика Киев хочет реконструировать водоочистную станцию за $1 млрд
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Бокс. Разгромно проиграл возможный соперник Ломаченко - видео
Бокс. Разгромно проиграл возможный соперник Ломаченко - видео
Гран-при Австралии: результаты первой гонки Формулы-1 в сезоне
Гран-при Австралии: результаты первой гонки Формулы-1 в сезоне 08:43
В пригороде Киева водитель маршрутки избил пассажира - СМИ
В пригороде Киева водитель маршрутки избил пассажира - СМИ 16.03.19, 18:29
В Албании оппозиция пыталась штурмовать парламент: видео
В Албании оппозиция пыталась штурмовать парламент: видео 16.03.19, 18:05
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 