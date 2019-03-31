Гвоздик защитил титул, победив Нгумбу техническим нокаутом: видео

Украинский боксер Александр Гвоздик (16-0, 13 KO) защитил пояс чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе против французского боксера Дуду Нгумбу (38-8, 14 KO). Об этом сообщает iSport.

Украинец с первого раунда занял центр ринга. Нгумбу пытался работать корпусом, уходить от ударов и "контрить" переднюю руку Александра. Украинец много мазал, однако делал достаточно, чтобы брать раунды.

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Где-то к четвертому раунду Гвоздик начал приспосабливаться к сопернику, читать его, но он банально не успел ничего показать в ринге.

На первой минуте пятой трехминутки Дуду внезапно схватился за правую ногу, демонстрируя, что получил травму. Спустя несколько минут рефери принял решение остановить бой.

Украинским любителям бокса 37-летний Дуду Нгумбу известен по бою шестилетней давности во Дворце спорта в Киеве. Тогда Нгумбу единогласным решеним судей победил Вячеслава Узелкова.

Харьковский панчер завоевал пояс WBC в Канаде, где в декабре 2018 года забил до падения чемпиона Адониса Стивенсона.

Гвоздик боксирует в качестве профи уже пятый год. Все поединки он провел на территории США.