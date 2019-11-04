Хэмилтон "угрожает" Шумахеру: завоевал шестой титул F-1 - видео

За две гонки до завершения чемпионата в классе Формула-1 гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал недосягаемым для соперников. Вчера, 3 ноября, на финиш Гран-при США он пришел вторым, уступив коллеге по команде Боттасу, но набрал достаточно баллов, чтобы оформить шестое чемпионство.
Это второй результат в истории F-1 - лучше только немец Михаэль Шумахер (семикратный чемпион). Взяв титул в 2019-м, Хэмилтон опередил в историческом зачете аргентинца Хуана Мануэля Фанхио (пятикратный).
Лучшие моменты Гран-при США:
Боттас также уже вице-чемпион: очкового задела у финна достаточно, чтобы Леклер, Ферстаппен или Феттель до конца сезона его уже не догнали.
Третьим на финиш пришел Ферстаппен.
Хэмилтон после финиша (фото - ЕРА):
Личный зачет после гонки в Остине
1. Хэмилтон – 381
2. Боттас – 314
3. Шарль Леклер – 249
4. Ферстаппен – 235
5. Феттель – 230
...
14. Райкконен – 31
Кубок конструкторов
1. Мерседес – 695
2. Феррари – 479
3. Ред Булл – 366
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