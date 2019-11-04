Хэмилтон "угрожает" Шумахеру: завоевал шестой титул F-1 - видео

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34-летний британский пилот, который дебютировал в F-1 в 2007 году, стал победителем за две гонки до конца чемпионата и в прошлом сезоне.

За две гонки до завершения чемпионата в классе Формула-1 гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал недосягаемым для соперников. Вчера, 3 ноября, на финиш Гран-при США он пришел вторым, уступив коллеге по команде Боттасу, но набрал достаточно баллов, чтобы оформить шестое чемпионство.

Это второй результат в истории F-1 - лучше только немец Михаэль Шумахер (семикратный чемпион). Взяв титул в 2019-м, Хэмилтон опередил в историческом зачете аргентинца Хуана Мануэля Фанхио (пятикратный).

Лучшие моменты Гран-при США:

Боттас также уже вице-чемпион: очкового задела у финна достаточно, чтобы Леклер, Ферстаппен или Феттель до конца сезона его уже не догнали.

Третьим на финиш пришел Ферстаппен.

Хэмилтон после финиша (фото - ЕРА):

Личный зачет после гонки в Остине

1. Хэмилтон – 381
2. Боттас – 314
3. Шарль Леклер – 249
4. Ферстаппен – 235
5. Феттель – 230
...
14. Райкконен – 31

Кубок конструкторов

1. Мерседес – 695
2. Феррари – 479
3. Ред Булл – 366

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Теги: Формула-1, Льюис Хэмилтон, автогонки, F-1
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